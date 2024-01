Skyrim diventerà davvero next-gen nel 2024, grazie ai fan

Skyrim è ancora un gioco davvero molto amato, tanto che ora qualcuno è pronto a trasformarlo in un titolo next-gen nel corso dell'anno.

Il fantasy, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti da tempo bersaglio dei fan.

Advertisement

Del resto, c'è già chi ha da poco deciso di dare nuova vita alla capitale di The Elder Scrolls V: Skyrim, Solitude, grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il creatore del modpack Nolvus per The Elder Scrolls V: Skyrim ha annunciato che una nuova versione dello stesso uscirà nel 2024.

Nolvus V6 cercherà di dare a Skyrim un trattamento next-gen che permetterà ai giocatori di PC di goderselo con una grafica davvero al passo coi tempi.

Per mostrare questa nuova versione del modpack, il modder ha pubblicato il video che trovate poco sopra.

Il filmato dovrebbe darvi un'idea di ciò che potete aspettarvi da questa nuova versione. Anche se non c'è ancora una data di rilascio per V6, i fan di Skyrim possono scaricare la versione precedente.

La versione 5 contiene infatti oltre 2000 mod, tra cui complesse funzioni di parallasse e combattimenti MCO di nuova generazione.

Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare il tutto dal sito ufficiale: magari vi farà ingannare l'attesa per la nuova versione nel migliore dei modi.

Ciò dimostra - come se ce ne fosse bisogno - quanto Skyrim sia ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua uscita.

Del resto, sempre The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Ma non solo: un fan di Skyrim ha ricreato minuziosamente gran parte del gioco in Age of Empires 2, offrendoci un'idea di come sarebbe un RTS di The Elder Scrolls.