I fan hanno scelto il miglior gioco Bethesda (e no, non è Starfield)

Starfield è disponibile da alcuni giorni, ma a quanto pare i fan si sono ora dati appuntamento per decretare il miglior titolo Bethesda.

L'ultimo progetto del team americano, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), è è molto buono, anche se migliorabile sotto vari aspetti.

Nella nostra recensione (ora con voto finale e video review) vi abbiamo infatti spiegato cosa va e cosa non va nel nuovo progetto dai creatori di Skyrim.

Ora, come riportato da GamingBible, i fan di Bethesda hanno incoronato The Elder Scrolls V: Skyrim come il più grande gioco dello sviluppatore.

Sebbene milioni di giocatori si siano lanciati in Starfield alla velocità della luce, per molti l'estetica e il tema fantascientifico del gioco non saranno mai attraenti quanto il genere fantasy.

Uscito originariamente nel 2011, Skyrim era talmente in anticipo sui tempi da giustificare una riedizione, e poi un'altra, e un'altra ancora, per oltre dieci anni.

La sua popolarità non è diminuita nel corso degli anni, grazie a una storia solida, a un gameplay ricco d'azione, oltre naturalmente alle mod.

Molti giocatori ritengono che quindi che Skyrim sia ancora fantastico come il giorno in cui è stato lanciato, e recentemente i fan lo hanno incoronato il re dei giochi di ruolo Bethesda.

Attraverso un sondaggio su Twitter, è stato chiesto ai giocatori di scegliere quello che secondo loro è il più grande gioco Bethesda di tutti i tempi, tra The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 e Starfield.

Con sorpresa di nessuno, Skyrim ha regnato incontrastato, conquistando uno straordinario 50% dei voti. Al secondo posto si è piazzato Starfield, seguito da Fallout 3 al terzo posto e infine da Oblivion.

