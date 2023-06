Skyrim, fan scopre un segreto "subacqueo" dopo un migliaio di ore di gioco

In attesa che Bethesda mostri finalmente The Elder Scrolls VI, i fan di Skyrim non sembrano smettere di scoprire segreti relativi al classico fantasy.

Il quinto capitolo della saga (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) continua a essere molto giocato, tanto che qualcuno ha fatto una scoperta realmente sorprendente.

Lasciando quindi da parte le mod rilasciate con regolarità dalla community (come quella legata a ChatGPT), sono i giocatori stessi a setacciare ogni angolo del mondo di gioco.

Come riportato anche da GameRant, un giocatore ha infatti scovato un segreto dopo migliaia di ore di gioco.

Un fan di Skyrim ha trovato un vero e proprio pesce vampiro nell'RPG open world di Bethesda.

Come saprete, nella Anniversary Edition i giocatori possono pescare e curare gli acquari, con l'aggiunta di nuovi tipi di pesci per rendere le funzioni più interessanti.

Uno di questi è proprio il pesce vampiro, che l'utente Reddit XxToosterxX ha scoperto per la prima volta nonostante abbia trascorso migliaia di ore nel gioco in precedenza.

Dal momento che i pesci vampiro sono stati aggiunti come parte dell'Anniversary Edition, è logico che il giocatore in questione ne abbia scovato uno solo relativamente alla versione Switch.

Staremo a vedere se il prossimo big Bethesda, vale a dire Starfield, saprà contenere al suo interno la medesima mole di segreti del suo illustre "cugino" (visto che il titolo promette anche di ispirarsi ad alcuni classici open world davvero niente male).

Restando in tema, una recente mod per The Elder Scrolls V apporta alcuni miglioramenti al vampirismo, includendo contenuti tagliati dal gioco originale.

Infine, di recente è stato mostrato nuovamente Skyblivion, nato da una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando il motore grafico di Skyrim.