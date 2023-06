Starfield avrà un po' di Red Dead Redemption 2, davvero

Da pochi giorni abbiamo avuto la possibilità di vedere più da vicino Starfield, il nuovo kolossal spaziale Bethesda.

Il titolo, atteso anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) è sicuramente tra i più attesi dai giocatori Xbox.

Grazie al Direct a tema messo in piedi da Bethesda, ci è stato suggerito infatti che si tratterà di una produzione davvero imponente.

Un progetto davvero ambizioso, sebbene sarà necessario un sacrificio a livello di ottimizzazione su console.

Ora, dopo che di recente sono stati anche rilasciati i requisiti minimi e raccomandati di Starfield, è emerso che il gioco dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro big assoluto, ossia Red Dead Redemption 2.

Come riportato anche da GamingBolt, il director del gioco Todd Howard ha parlato con IGN US e, cosa interessante, ha dichiarato che Bethesda Game Studios si è ispirata in parte alll'epico open world di Rockstar del 2018.

Secondo Howard, analogamente a RDR2, Starfield si concentra sul trasporto dei giocatori e sulla completa immersione nel suo mondo, per consentire loro di vivere la sua «fantasia da esploratore fantascientifico».

«Penso che il gameplay minuto per minuto, ovviamente sul campo, abbia delle somiglianze con The Elder Scrolls e Fallout e con le cose che abbiamo realizzato e con la sensazione che si prova nelle mani, con alcune meccaniche», ha spiegato.

«Che ci crediate o no, sono i giochi che vi innestano in un mondo, che vi trasportano in un determinato luogo. Quindi, credo che probabilmente [Starfield] restituisca una sensazione più simile a quella di Red Dead Redemption 2. [...] Per me sono prodotti in cui sento di essere radicato nella realtà dell'universo del gioco e tutto il resto scompare».

Naturalmente, essendo un gioco di ruolo basato su sistemi e scelte, il nucleo del gameplay di Starfield non sarà troppo simile a quello di Red Dead Redemption 2, anche se Bethesda, guardando al gioco di Rockstar per quanto riguarda l'immersione nel suo mondo aperto, è sicuramente motivo di ottimismo.

Nonostante le incredibili ambizioni del titolo, tenendo in considerazione tutte le feature annunciate durante lo Starfield Direct, i fan dovrebbero aspettarsi anche meno bug del previsto, cosa questa che non dispiacerà ai fan.

