Skyrim coi dialoghi di ChatGPT è il futuro? Non esattamente

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi, sebbene ora le novità riguardano l'uso dell'intelligenza artificiale.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è da sempre mira dei modder, spesso in grado anche di arricchirlo.

Se infatti c'è chi ha moddato il gioco Bethesda, mostrando di fatto un combattimento che ricorda i classici soulslike, qualcuno è andato oltre.

Già di recente uno YouTuber aveva trovato il modo di far creare a ChatGPT nuove missioni e contenuti per il classico RPG fantasy, ma a quanto pare non è finita qui.

Come riportato anche da Kotaku, un video realizzato da un utente chiamato Art from the Machine, mostra una mod che permette di conversare con i PNG tramite ChatGPT, xVASynth (text-to-speech) e Whisper (speech-to-text).

Questo aggiornamento introduce lo scripting in Skyrim, il quale consente la sincronizzazione labiale delle voci e la "consapevolezza" degli eventi di gioco da parte dei PNG.

Questo è l'obiettivo, visto che il risultato finale è invece decisamente agghiacciante: la quantità di tempo che il gioco impiega per rispondere alle domande è enorme, oltre al terribile doppiaggio sintetizzato e lo standard insipido e generico di tutte le frasi pronunciate.

L'idea che l'apprendimento automatico delle IA possa o debba sostituire gli artisti umani è un discorso ancora aperto, ma questa mod di Skyrim dimostra che no, le macchine non ruberanno il nostro posto, perlomeno non a breve. Se invece questo è il futuro dei videogiochi che volete, che dire: peggio per voi.

