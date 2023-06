Il remake di Oblivion (in Skyrim) sembra davvero bellissimo

The Elder Scrolls VI è sicuramente il gioco più atteso dai fan di tutto il mondo, sebbene i fan hanno deciso di ingannare l'attesa con il remake di Oblivion - dentro Skyrim.

Senza nulla togliere al quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls, gli appassionati non hanno mai smesso di guardare all'episodio precedente.

Per ingannare l'attesa qualcuno sta infatti realizzando Skyblivion, una mod che mira a ricreare The Elder Scrolls IV Oblivion in Skyrim.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, il progetto dei fan sembra aver fatto passi da gigante.

Poco sotto, infatti, trovate un lungo filmato di circa dieci minuti che ci mostra Skyblivion in tutto il splendore.

Delle nove regioni di Cyrodiil di Oblivion ne restano solo tre da completare, con centinaia di singole celle inserite nel mondo per renderlo il più vivo possibile.

Il team ha infatti completato 3632 celle delle 4391 totali del gioco, il che lascia fuori al momento solo il tratto finale.

Finora solo un terzo di Skyblivion è stato completato, con le creature on grado di vagare liberamente, ma ciò significa che i PNG e le missioni in queste aree sono pienamente funzionanti.

Con oltre 600 interni nel gioco originale, il team di Skyblivion ne ha completato circa il 40%, mentre tutti i 2500 oggetti 3D devono essere totalmente ricostruiti (ne restano 615 da completare).

Gli sviluppatori hanno dichiarato che potrebbero prendere in prestito alcuni oggetti da Skyrim, ma che molti di questi non si adatterebbero bene alla linea concettuale del progetto.

Lo sviluppo del progetto è iniziato nel 2012, subito dopo l'uscita di Skyrim, con l'obiettivo di vedere la luce nel 2025. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.

Nell'attesa di scoprirne di più, tempo fa un altro fan ha ricreato il classico Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen.

Ma non solo: di recente il SoM SE Team ha rilasciato una mod dedicata al leggendario The Elder Scrolls III Morrowind, chiamata Shadow of Morrowind, per Skyrim Special Edition.