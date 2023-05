Skyrim, i contenuti tagliati dal gioco disponibili grazie ai fan

Skyrim è un gioco che ha sempre ricevuto una mole di contenuti da parte dei fan, a cui ora se ne aggiunge un altro molto importante a tema vampiri, tagliato dal gioco originale.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (trovate la Anniversary Edition su Amazon) è da anni nel mirino dei modder, spesso in grado di includere novità davvero sorprendenti.

Di recente vi abbiamo raccontato della mod Skywind, che intende ricreare il classico Morrowind con il motore grafico di Skyrim.

Ora, dopo l'altra mod che trasforma il gioco come fosse The Walking Dead, è il turno di un'aggiunta davvero da non perdere.

Come riportato anche da GameRant, una recente mod per The Elder Scrolls V Skyrim apporta alcuni miglioramenti al vampirismo, includendo contenuti che erano stati tagliati dal gioco originale.

L'utente "ssocialanxiety" ha recentemente rilasciato "Bloodhunt", una mod che introduce anche alcune correzioni all'esperienza vanilla.

La descrizione fornisce una panoramica di ciò che i giocatori possono aspettarsi, in particolare guardando a ciò che l'espansione ufficiale Dawnguard avrebbe potuto includere prima che Bethesda la rimuovesse.

Il creatore della mod afferma che si è trattato di un «facile ripristino», che ha permesso di includere elementi come la restituzione ai vampiri dei loro vecchi abiti, la modifica dell'ora (in modo che le 6 del mattino siano considerate l'alba) e la modifica della cosiddetta "meccanica dell'odio".

Il vampirismo è ben noto nella serie di The Elder Scrolls: come i vampiri di altri miti e culture, anche quelli di Skyrim conferiscono ai giocatori la capacità di nutrirsi delle loro vittime e di essere generalmente più potenti, anche se deboli alla luce del sole. Se volete mettere mano ai nuovi contenuti a tema, cliccate qui.

