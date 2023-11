Silent Hill: The Short Message non è scomparso e avrà tematiche davvero adulte

Silent Hill: The Short Message sembrava l'ennesimo progetto dedicato al franchise di Konami, per poi sparire nel nulla dopo le prime - timide - conferme del caso.

La saga horror di Konami ha in serbo anche nuovi progetti inediti.

Tra questi c'è anche il misterioso The Short Message, rimasto nell'ombra finora e mai annunciato ufficialmente.

Ora, dopo che alcune settimane fa l'insider DuskGolem ci ha svelato la trama del misterioso Silent Hill, arrivano nuove conferme sul progetto.

Come riportato anche da PlayStationLifestyle, l'Australian Classification Board ha classificato Silent Hill: The Short Message MA15+ e ha descritto in modo molto dettagliato le caratteristiche del gioco, al punto da delineare gran parte della storia.

I dettagli sulla trama corrispondono a quelli rivelati all'inizio di quest'anno da DuskGolem dopo che il gioco era stato classificato per la prima volta per PS5 alla fine del 2022.

Il gioco sarà quindi un horror psicologico con esplorazione in prima persona ambientato in un condominio noto come The Villa, nella Germania dei giorni nostri.

La storia segue una donna di nome Anita che è alla ricerca di indizi che possano dirle cosa è successo a un suo amico scomparso.

Nel gioco il tema del suicidio sarà preponderante, ragion per cui ci si aspetta un titolo dai toni sicuramente adulti e cruenti.

Non vi riveleremo altri dettagli della presunta trama per non incorrere in pesanti spoiler.

Secondo l'Australian Classification Board, le rappresentazioni del suicidio e dell'autolesionismo all'interno del gioco avvengono nel contesto più ampio di un discorso che esplora le questioni legate alla salute mentale e che incoraggia i giocatori a cercare aiuto o a offrire supporto a chi ne ha bisogno.

Per questo motivo, il gioco può essere accolto all'interno della classificazione MA15+.

Questo, augurandoci anche che The Short Message non faccia la fine della mediocre serie interattiva Silent Hill Ascension, abbastanza detestata dai fan.

Restando in tema, da poco Konami ha risposto alle voci secondo cui l'imminente remake per PS5 di Silent Hill 2 conterrà una storia di origini per Pyramid Head.