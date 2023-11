Silent Hill: Ascension è deludente? Genvid risponde alle critiche

Molti spettatori sembrano concordare sul fatto che l'esecuzione generale dell'esperienza live di Silent Hill: Ascension sia abbastanza mediocre.

La serie horror, che potete recuperare su Amazon nella Collection HD, è tornata anche in questo progetto decisamente particolare.

Ascension è di base una serie interattiva nella quale gli spettatori hanno «un'influenza diretta e permanente sulla storia e sui personaggi».

Sin dall'inizio i fan non sono mai sembrati particolarmente entusiasti del progetto, cosa questa divenuta concreta al lancio.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Genvid ha risposto alle aspre critiche dei giocatori/spettatori nei confronti del loro prodotto.

La serie ha debuttato ad Halloween ed è disponibile gratuitamente in streaming, ma è piena di microtransazioni che, secondo i fan, "sporcano" l'esperienza.

Innanzitutto, c'è un Founders Pack da 20 dollari che include una sorta di Season Pass, l'accesso a tutti gli enigmi, i cosmetici e le emotes. Poi ci sono i "Punti Influenza" (IP), che i giocatori pagano in denaro reale e usano per influenzare le decisioni.

Gli spettatori possono guadagnare IP facendo cose come collegarsi ogni giorno, ma questo porta solo a una piccola somma. I giocatori temono che chi spende una buona parte di denaro in IP possa influenzare le decisioni a schermo.

Lo sviluppatore Genvid, tuttavia, non è d'accordo. «I pacchetti di punti influenza sono intenzionalmente piccoli per evitare che ogni singolo utente possa influenzare le decisioni», ha dichiarato l'amministratore delegato Jacob Navok in una dichiarazione a IGN US.

«Invece, i pacchetti IP sono incentrati su sblocchi e collezioni cosmetiche che sono completamente volontarie e non correlate al controllo della narrazione».

Navok ha anche pubblicato una serie di tweet per chiarire la confusione sulle microtransazioni.

Dubitiamo in ogni caso che ciò basterà a fare cambiare idea ai fan, davvero contrariati da questa operazione commerciale assolutamente discutibile.

Parlando invece di un progetto ben più promettente, ossia Silent Hill 2 Remake, Bloober ha chiarito di voler effettuare un redesign dove necessario, come nel caso dell’iconica infermiera.

Vero anche che questa modernizzazione renderà il remake addirittura «più interessante dell’originale», stando alle parole dell’artista Masahiro Ito.