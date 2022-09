Silent Hill, il ritorno è vicino: Konami avrebbe svelato il nome ufficiale del nuovo capitolo

L’ente di valutazione della Corea ha pubblicato proprio pochi istanti fa una nuova classificazione dedicata a un misterioso inedito capitolo di Silent Hill: l’annuncio di Konami per il ritorno della serie potrebbe essere imminente.

Ricordiamo che ormai da diverso tempo si sono diffuse le voci di corridoio su un nuovo episodio della celebre serie survival horror (potete recuperare la Silent Hill HD Collection su Amazon), ma stando all’ultima indiscrezione emersa in rete potrebbe trattarsi di un capitolo inedito.

Come riportato da Gematsu, l’ente di valutazione coreano ha infatti segnalato sulle proprie pagine un misterioso «Silent Hill: The Short Message»: potrebbe essere dunque questo il nome scelto per il ritorno dell’amatissima saga.

Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli su questa produzione, ma stando al nome in codice utilizzato sembrerebbe che si tratti di un gioco previsto per il mercato console.

Il publisher indicato sarebbe UNIANA, che distribuisce regolarmente le produzioni realizzate da Konami proprio sul territorio coreano: sembrerebbe dunque una vera e propria anticipazione dell’annuncio ufficiale.

Nel nome in codice utilizzato dall’ente di valutazione viene anche utilizzata la dicitura «CC-NV», solitamente assegnata per questo mercato proprio ai titoli comunemente distribuiti per console: dovrebbe dunque trattarsi di un nuovo capitolo vero e proprio e non di un progetto separato, come un gioco mobile o un pachinko, anche se non sappiamo quali sarebbero le periferiche previste.

Nelle nuove valutazioni per il mercato coreano è stato incluso anche eFootball 2023, che anche in questo caso sarà pubblicato proprio da UNIANA: a questo punto sembrerebbe dunque solo questione di tempo prima che il publisher dia l’annuncio ufficiale con ulteriori dettagli.

Naturalmente vi ricordiamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiale: se dovessero emergere ulteriori novità, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Chissà se Silent Hill The Short Name sarà il titolo scelto per il misterioso progetto «Sakura» o se, invece, si tratta di un nuovo gioco inedito ancora tutto da svelare.

Ricordiamo che uno dei nuovi titoli più chiacchierati legati alla serie sarebbe un potenziale remake di Silent Hill 2, per il quale sarebbero emersi perfino i primi screenshot tratti da una versione di prova interna. Tuttavia, allo stato attuale non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Konami.