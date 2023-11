Silent Hill 2 Remake racconterà le origini di Pyramid Head? Risponde Konami

Nei giorni scorsi è emersa l'indiscrezione che in Silent Hill 2 Remake Bloober Team cercherà di svelare come il temibile Pyramid Head sia diventato il villain che tutti noi conosciamo.

La serie horror di Konami, che potete recuperare su Amazon nei capitoli 2 e 3, riceverà il rifacimento del secondo episodio.

Considerando che la data di uscita starebbe per essere finalmente svelata, continuano a inseguirsi informazioni sul gioco.

La notizia dell'aggiunta, da parte di Bloober Team, di una storia dedicata alle origini di Pyramid Head, aveva sicuramente smosso gli animi dei fan.

Ora, come riportato anche da PushSquare, Konami ha risposto alle voci secondo cui l'imminente remake per PS5 di Silent Hill 2 conterrà una storia di origini per Pyramid Head.

Il publisher nipponico ha affermato che si tratta di informazioni errate, tramite una dichiarazione rilasciata a Eurogamer.

La notizia è emersa da un annuncio di Best Buy relativo al gioco, in cui si affermava che il famoso personaggio sarebbe tornato insieme a una speciale storia di origini per i fan. Questa descrizione è stata ora rimossa.

La speranza è che il survival horror di Konami venga presentato ai prossimi The Game Awards previsti per il prossimo mese di dicembre, in vista del lancio - si spera - nel corso dei primi mesi del 2024.

Speriamo quindi in ogni caso di sapere di più a breve, visto che Silent Hill 2 è uno dei giochi horror più apprezzati di tutti i tempi, e augurandoci non faccia quindi la fine della mediocre serie interattiva Ascension, la quale non sta trovando il plauso dei fan.

Un progetto che abbiamo visto tempo fa e di cui sappiamo ancora poco, ma tre le informazioni ci sono delle brutte notizie per quanto riguarda i cacciatori di trofei.

Questo, senza considerare che altri remake dedicati alla saga horror potrebbero essere in lavorazione.