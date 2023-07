Silent Hill The Short Message è scomparso, ma un leak ne avrebbe già svelato la trama

Tra i numerosi progetti a tema Silent Hill che erano stati anticipati, prima dell'annuncio ufficiale del remake del secondo capitolo e di tanti altri progetti, era emerso anche un misterioso episodio intitolato Silent Hill: The Short Message, sul quale vi è ancora un grande mistero.

Konami non ha infatti svelato alcuna informazione ufficiale su questo episodio, lasciando dunque i fan con il sospetto che il titolo possa essere stato addirittura cancellato.

In attesa che la casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo su Amazon) possa fare chiarezza sulla questione, il noto insider DuskGolem ha già anticipato la trama principale all'interno del suo server Discord (via ResetEra).

L'insider anticipa che sono informazioni di cui il pubblico non è attualmente al corrente, ma senza alcuno spoiler effettivo dato che si tratta di eventi che vengono spiegati fin dall'inizio del gioco.

La trama ci narra del rapporto tra la protagonista Anita e la sua migliore amica Maya: con il tempo le due ragazze hanno però iniziato ad essere distanti e Anita ha iniziato a sviluppare attività distruttive.

Un giorno però, l'intera classe subisce uno shock dopo aver appreso della morte di Maya, toltasi la vita in circostanze misteriose. Pur combattendo con i suoi demoni interiori, Anita sceglie di dirigersi nel posto in cui l'amica si è tolta la vita per comprenderne le ragioni, ma anche per capire chi è che continua a pubblicare post sui suoi social media dopo la sua morte.

La sinossi ci anticipa dunque un racconto che tratterà di tematiche forti e particolarmente sensibili, decisamente più approfondita rispetto alla trama emersa solo alla fine dello scorso anno, ma resta da capire se il titolo sia effettivamente ancora in sviluppo.

Ricordiamo infatti che le prime indiscrezioni erano emerse grazie a una prima classificazione ufficiale, ma lo stesse ente ne ha rimosso ogni traccia solo pochi mesi fa.

Vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità in merito: nel frattempo, potrebbe esserci in vista un rinvio per Silent Hill 2 Remake, a giudicare da quanto svelato dall'attore di James Sutherland.