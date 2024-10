Silent Hill 2 Remake ha corretto il bug più grave del gioco

Un bug critico che bloccava il progresso dei giocatori in Silent Hill 2 Remake è stato risolto con l'ultimo aggiornamento rilasciato da Bloober Team.

La patch 1.05, disponibile su Steam e console PlayStation 5, corregge il problema introdotto con la versione 1.04 e aggiunge il supporto al cloud saving su PC.

Il team di sviluppo del gioco (che trovate su Amazon) ha dichiarato (via IGN US): «Siamo felici di annunciare un nuovo aggiornamento per Silent Hill 2 che risolve un problema critico nel livello del Labirinto, dopo la Patch 1.04 per i giocatori Steam e PlayStation 5, e introduce la funzionalità di salvataggio su cloud Steam per i giocatori PC».

Il bug impediva ad alcuni utenti di proseguire oltre la sezione del Labirinto, un'area puzzle dove i giocatori devono manipolare un cubo per spostare le pareti e aprire nuovi percorsi.

Dopo l'installazione della patch 1.04, alcuni passaggi non si aprivano più, intrappolando di fatto i giocatori.

Bloober Team era a conoscenza del problema dal 22 ottobre, quando il bug è stato scoperto.

Oltre alla correzione di questo problema, l'aggiornamento 1.05 introduce il supporto ai salvataggi su cloud di Steam per la versione PC.

Gli sviluppatori consigliano ai giocatori di effettuare un backup dei salvataggi locali, in quanto il gioco sincronizzerà automaticamente i dati più recenti dal cloud sovrascrivendo quelli locali senza preavviso.

Bloober Team e Konami hanno rilasciato il remake di Silent Hill 2 l'8 ottobre scorso, ottenendo recensioni decisamente positive da parte della critica specializzata e buoni risultati di vendita.

Il gioco ha riacceso l'interesse dei fan per lo storico franchise horror, rimasto dormiente per anni (e non è da escludere che in futuro ne arrivi ancora).

Nonostante il successo, Bloober Team ha dichiarato di essere al momento concentrata sul suo nuovo progetto di survival horror fantascientifico, Cronos: The New Dawn.