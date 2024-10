La patch 1.04 ha "rotto" Silent Hill 2 Remake

Come spesso capita nei videogiochi moderni, gli aggiornamenti creano problemi all'interno delle ultime build e neanche Silent Hill 2 Remake sfugge a questa ricorrenza ormai abituale.

La patch 1.04 è stata inserita nel gioco nella giornata di ieri, e la rievocazione del leggendario survival horror di Konami da parte di Bloober Team (che trovate su Amazon) è diventata ancora migliore.

L'aggiornamento si focalizza su miglioramenti tecnici e correzioni al gameplay. Sul lato tecnico, risolve problemi relativi alle tecnologie di upscaling, come NVIDIA DLSS e AMD FSR, e introduce il supporto per le versioni più recenti. Nuove opzioni, come DLSS frame generation e AMD Fluid Motion Frames, ottimizzano le prestazioni e riducono gli artefatti visivi.

Per il gameplay, la patch corregge vari bug, tra cui problemi di collisione, comportamenti anomali dei nemici e glitch ambientali, migliorando l'esperienza complessiva e garantendo una progressione di gioco più fluida.

Tuttavia, come riporta Gamespot, alcune cose sono andate storte evidentemente.

I giocatori su Steam e sul subreddit dedicato a Silent Hill hanno segnalato un bug critico nella sezione Labirinto del gioco, che impedisce loro di proseguire.

Il problema in questione sembra riguardare un enigma in cui bisogna ruotare un cubo, che dopo essere stato risolto dovrebbe disintegrarsi per permettere ai giocatori di continuare. Con la patch 1.04, il cubo non si disintegra per alcuni giocatori, bloccandoli nel livello senza possibilità di avanzare.

Fortunatamente, sia Konami che Bloober Team sono a conoscenza del problema e hanno rilasciato un avviso in-game per confermare che stanno lavorando a una soluzione.

«Siamo a conoscenza del problema che alcuni giocatori potrebbero riscontrare dopo la patch 1.04 rilasciata il 21 ottobre nel livello del Labirinto di Silent Hill 2», si legge nell'annuncio: «La correzione verrà rilasciata il prima possibile. Ci scusiamo profondamente per l'inconveniente.»

Nell'attesa che Bloober Team sistemi il titolo, potete dare un'occhiata la nuovo survival horror annunciato di recente: sembra decisamente promettente.