Bloober Team è già pronto per nuovi Silent Hill: «Tutto è possibile»

Silent Hill 2 Remake è stata una delle sorprese dell'anno, indubbiamente, e sarà interessante vedere se Konami vorrà dare una ulteriore possibilità da Bloober Team per tornare ancora su altri titoli della saga di survival horror.

Le vendite (anche tramite Amazon) di Silent Hill 2 Remake sono andate benissimo d'altronde, ben oltre le aspettative se consideriamo la tiepida accoglienza che ha ricevuto il gioco nelle sue prime occasioni.

Silent Hill 2 Remake ha già battuto vari record rispetto all'originale, ed è un ottimo biglietto da visita per un eventuale rilancio della serie.

A questo proposito Bloober Team si è dichiarato aperto alla possibilità di realizzare ulteriori remake all'interno del franchise di Silent Hill, o addirittura sviluppare un nuovo capitolo della serie (tramite IGN US).

Wojciech Piejko, direttore e designer del team, ha dichiarato in un'intervista che la squadra è sempre disponibile a esplorare nuove opportunità, purché le ritengano interessanti.

«Se ci piace l'opportunità, la coglieremo,» ha affermato Piejko. La decisione di realizzare nuovi remake o un sequel completo sarà nelle mani di Konami, ma l'accoglienza positiva di Silent Hill 2 Remake lascia spazio a molte speranze per il futuro.

Piejko ha aggiunto:

«Ci sono opportunità che bisogna cogliere. Come Silent Hill 2, si può rifare la leggenda. Quindi sì, credo che tutto sia possibile.»

Il lavoro fatto da Bloober Team per riportare in auge uno dei videogiochi che hanno fatto la storia del settore è encomiabile, e ora vedremo cosa succederà nel futuro prossimo del team di sviluppo.

Vedremo come sarà impegnato Bloober Team. Anche perché, giusto poche ore fa, il team di sviluppo ha svelato un altro horror in lavorazione e sembra molto promettente. Si tratta di Cronos: The New Dawn, un nuovo titolo che uscirà nel 2025 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.: qui trovate i dettagli dell'annuncio.