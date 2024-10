Il remake di Silent Hill 2 prende il volo: battuto un record dell'originale

Konami e Bloober Team possono ormai ufficialmente festeggiare e considerare il lancio del remake di Silent Hill 2 un autentico trionfo, ben apprezzato sia dalla critica che dal pubblico.

Nonostante fossero emerse numerose perplessità in fase di anteprima, il prodotto finale si è rivelato un gioco da recuperare senza riserve: come vi ha spiegato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, dove lo ha premiato con un 9.4/10, il remake di Silent Hill 2 «ha semplicemente del miracoloso, mettendo a tacere i facili scetticismi dei fan più prevenuti, il pressapochismo degli istintivi ciarlieri e gli oltranzisti nostalgici che vivono solo di ricordi».

Advertisement

Che il remake potesse essere un clamoroso successo era già apparso evidente fin dal day-one, quando è andato esaurito su Amazon in pochi istanti e considerando che ad oggi non è ancora possibile trovarlo in vendita.

Ma adesso abbiamo i primi dati ufficiali che ci confermano gli ottimi risultati dell'horror psicologico: Konami e Bloober Team hanno infatti confermato di aver venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo, in poco più di una settimana dal lancio.

L'analista Daniel Ahmad contestualizza questo record ricordandoci che il Silent Hill 2 originale riuscì a ottenere gli stessi numeri di vendita solo dopo oltre un mese: un traguardo che testimonia l'incredibile successo del remake di uno degli horror più amati di sempre.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Konami da tempo sta cercando di riportare in vita le sue saghe più amate, iniziando dai capitoli più iconici: non è un caso che, oltre a questo horror, stia lavorando anche sul remake del terzo Metal Gear Solid (che invece potete ancora prenotare su Amazon).

E possiamo ormai dire che la strada tracciata dal publisher sia assolutamente quella giusta: chissà che questi risultati di vendita non convincano l'editore ad affidare a Bloober Team anche altri remake della serie.

Il team di sviluppo ha dimostrato di avere molto rispetto per il capitolo originale, nascondendo anche numerosi segreti all'interno del remake: tra questi vi è perfino una fedele riproduzione della mappa originale.