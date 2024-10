Ci gira il nuovo horror di Bloober sui vostri PC?

Bloober Team ha da poco annunciato un nuovo gioco horror in terza persona chiamato Cronos: The New Dawn, previsto per il 2025.

Dopo Silent Hill 2 Remake (lo trovate su Amazon) Bloober intende farci nuovamente immergere in un orrore niente male.

Advertisement

L'annuncio del gioco è infatti arrivato come un fulmine a ciel sereno solo pochi giorni fa.

Nonostante il lancio di Cronos sia ancora lontano, lo studio ha già condiviso i requisiti di sistema per PC, come riportato anche da DSO Gaming.

Cronos: The New Dawn Requisiti PC

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 x64

Processore: Intel Core i5-8400F, Intel Core I5-8600K | Amd Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX 5700-XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Dispositivo audio compatibile con Windows

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 x64

Processore: Intel Core i7-10700K | Amd Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX6800 -XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Dispositivo audio compatibile con Windows

Per far girare il gioco su PC saranno necessari come minimo un processore Intel Core i5-8400F/8600K o AMD Ryzen 5 3600, 16GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX 5700-XT.

La configurazione raccomandata prevede invece un Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 5 3600X, sempre 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800XT.

Cronos: The New Dawn sarà sviluppato con l'Unreal Engine 5, quindi è probabile che sfrutterà le tecnologie Lumen e Nanite.

Essendo una nuova IP, c'è molta curiosità su cosa Bloober Team abbia in serbo dopo l'apprezzato remake di Silent Hill 2.

La speranza è che il nuovo titolo non soffra degli stessi problemi di ottimizzazione riscontrati in SH2 su PC, che presenta stuttering su tutte le piattaforme e criticità nell'utilizzo della CPU nelle aree interne.

Recentemente Bloober Team ha rilasciato un primo aggiornamento post-lancio per Silent Hill 2 Remake, che però non sembra aver apportato miglioramenti sostanziali su personal computer. L'unica novità degna di nota è il supporto nativo al DLSS 3 Frame Generation.