Silent Hill 2, meglio il remake o l'originale? Ecco il video confronto

Durante lo State of Play e la Silent Hill Transmission di pochi giorni fa è tornato a mostrarsi Silent Hill 2 Remake.

L'horror targato Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection HD, è infatti al varco verso la fine dell'anno.

Silent Hill 2 Remake sarà infatti rilasciato su console PS5 e PC dal prossimo 8 ottobre di quest'anno.

Ora, dopo avervi rivelato i contenuti delle edizioni fisiche del gioco, qualcuno ha deciso di mettere a confronto l'originale Silent Hill 2 con il remake di prossima uscita.

Il sempre puntuale "ElAnalistaDeBits" ha infatti pubblicato un video della durata di circa 15 minuti, il quale mette a confronto il gioco Konami a 128-bit con il suo rifacimento ad opera di Bloober Team.

Nel filmato, che trovate poco più in alto, sono evidenti tutte le differenze tecniche ed estetiche tra i due giochi.

«Sembra che in Silent Hill 2 Remake si siano dimenticati di spegnere le luci», scrive un utente in risposta al video.

Un altro fan aggiunge: «Senza dubbio, gli ultimi minuti di gioco sono stati i migliori. [...] Ma la prima parte del gameplay sembra molto rigida.»

«Lo stile artistico sembra davvero bello! Sfortunatamente le animazioni a volte sembrano orribili, soprattutto i combattimenti», aggiunge un terzo utente.

«Il remake mi fa inca**are perché ora mi rendo conto che stanno barattando l'atmosfera con la grafica. Nell'originale sembrava così disorientante viaggiare nella nebbia, visto che dovevo continuare a guardare la mappa o restare vicino agli edifici per sentirmi al sicuro», conclude un altro fan.

In ogni caso, tutti gli annunci della Silent Hill Transmission - inclusi trailer e altro - li trovate facilmente dirigendovi a questo indirizzo.

Ma non è tutto: sempre in occasione degli eventi della scorsa settimana è stata rilasciata anche l'ultima featurette del film Return to Silent Hill, diretto da Christophe Gans.