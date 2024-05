Il nuovo film di Silent Hill sembra migliore del remake

In occasione della Silent Hill Transmission c'è stato spazio anche per Return to Silent Hill, il nuovo e atteso film dedicato al franchise di survival horror Konami.

La serie, che potete recuperare su Amazon, tornerà infatti anche in un film live-action dedicato al secondo capitolo del franchise.

Il prossimo lungomentraggio sarà diretto dal regista Christophe Gans, già dietro la macchina da presa per il primo film di Silent Hill uscito nel 2006.

Ora, dopo aver visto la prima immagine del temibile Pyramid Head nel nuovo film di Silent Hill, è tempo di approfondire il discorso con una nuova featurette dietro le quinte, che trovate poco sotto.

Da notare come Gans abbia voluto replicare alcune scene iconiche del gioco (come l'intro nei bagni pubblici), così come i mostri saranno interpretati da ballerini e coreografi, piuttosto che essere realizzati in CGI.

Return to Silent Hill seguirà le vicende di James (interpretato da Jeremy Irvine), un uomo distrutto dopo la separazione dal suo unico amore (con il volto di Hannah Emily Anderson).

Questo, fino a che una misteriosa lettera lo richiama a Silent Hill per cercare la sua amata scomparsa, sebbene l'uomo una volta lì troverà una città ormai irriconoscibile, trasformata da un male oscuro.

«Man mano che James scende nelle tenebre, incontra figure terrificanti sia familiari che nuove e inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale mentre lotta per dare un senso alla realtà e resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto», recita la sinossi ufficiale.

«Return to Silent Hill è una storia d'amore mitologica su una persona così profondamente innamorata da essere disposta ad andare all'inferno per salvare qualcuno», ha reso noto Gans in un'intervista di alcuni giorni fa.

«Christophe e io abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner di Konami, mentre aggiornavano il videogioco, per creare anche una versione di Silent Hill per il pubblico teatrale di oggi. [...] Siamo certi che questo nuovo film e il gioco aggiornato di Konami insieme daranno impulso al franchise per gli anni a venire», ha dichiarato il produttore Victor Hadida.

Gans è anche autore della sceneggiatura assieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider.

Ricordiamo in ogni caso che questi sarà il terzo film live-action dedicato alla saga dopo Silent Hill del 2006 diretto da Gans e Silent Hill: Revelation, diretto da M.J. Bassett nel 2012.

In attesa di vedere il nuovo film, date anche un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori episodi del franchise horror usciti sino a questo momento.

Ma non solo: ricordiamo anche che Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è tornato in occasione dello State of Play, rivelando finalmente la data di uscita.