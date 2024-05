Silent Hill 2 Remake in versione fisica ha un bel po' di extra

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è tornato in occasione dello State of Play, rivelando la data di uscita del gioco Konami.

La saga horror, che potete recuperare su Amazon in una collection in HD, tornerà (anche) con il rifacimento del secondo episodio.

Silent Hill 2 Remake sarà infatti disponibile su console PS5 e PC a partire dal prossimo 8 ottobre 2024.

Ora, come riportato anche da PSU, durante la Silent Hill Transmission sono stati svelati anche i contenuti delle edizioni fisiche del gioco, inclusa la Deluxe Edition.

Per prima cosa, c'è l'edizione standard disponibile su disco o in download digitale, accompagnata anche da un'edizione Deluxe, la quale presenta una serie di chicche extra, come illustrato di seguito:

Edizione Deluxe + preordine (download)

Gioco

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Maschera Testa di Piramide (scatola della pizza)

Maschera del cane Mira

Maschera del coniglio Robbie (esclusiva PlayStation)

Accesso anticipato di 48 ore

Il gioco è una rivisitazione completa del classico titolo horror psicologico del 2001 uscito su PS2, che segue James Sunderland mentre si reca nella città nebbiosa dopo aver ricevuto una lettera dalla sua defunta moglie, Mary.

La descrizione ufficiale recita:

Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si reca nel luogo in cui hanno condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla ancora una volta: Silent Hill. Lì, in riva al lago, trova una donna che le assomiglia in modo inquietante... “Il mio nome... è Maria”, sorride la donna. Il suo viso, la sua voce... È proprio come lei.

Se volete recuperare tutti gli annunci della Silent Hill Transmission, cliccate a questo indirizzo.

Ma non solo: avete visto l'ultima featurette del film Return to Silent Hill, diretto da Christophe Gans?