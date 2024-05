Silent Hill Transmission recap | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo parecchi mesi di silenzio, per la saga di Silent Hill è venuto nuovamente il momento di uscire dall'ombra, con l'annuncio di una nuova Silent Hill Transmission da parte di Konami.

Ricorderete che anche lo scorso anno arrivò un appuntamento simile, con uno streaming in cui vennero svelati i piani della compagnia giapponese per il rilancio del celebre franchise di horror – tra videogiochi e adattamenti cinematografici.

L'appuntamento è alle ore 01.00 italiane del 31 maggio, con un appuntamento che dice di più sul film Return to Silent Hill, su nuovo merchandise in arrivo e, ovviamente, sui prossimi videogiochi.

Tra questi, dovrebbe figurare anche Silent Hill 2 Remake (emblematico il rilancio dell'annuncio della Transmission da parte del Bloober Team, che ci sta lavorando).

Seguiremo come sempre da vicino l'evento, proponendovi in questa pagina tutti gli annunci che saranno svelati da Konami.

Ore 01.00 - È atteso l'inizio della Transmission.

Silent Hill 2

La Transmission si è aperta con un ulteriore approfondimento dedicato a Silent Hill 2, dopo quanto mostrato nel corso di State of Play qualche minuto fa.

Con una introduzione da story trailer, il gioco mostra alcune fasi di gameplay piuttosto estese, sia all'aperto che al chiuso (che i fan storici riconosceranno). I pre-ordini sono aperti su PS Store per PS5 e su Steam per PC:

«Stiamo ricostruendo l'esperienza per darvi qualcosa di ancora più coinvolgente» assicura Konami, in coda al lungo gameplay mostrato.

Il gioco sarà lanciato in edizione standard, con alcuni piccoli bonus digitali. La Digital Deluxe Edition, invece, proporrà anche la soundtrack e il digital artbook (sempre in acquisto digitale). L'artbook avrà tanti lavori di Masahiro Ito, la soundtrack i brani di Akira Yamaoka, in alcuni casi ri-arrangiati per questo remake.

La Deluxe prevede anche un accesso anticipato di 48 ore rispetto alla data di lancio annunciata. Nessuna menzione, almeno per ora, a quali bonus di pre-ordine saranno inclusi nelle copie fisiche.

Di seguito, anche l'intervista a Bloober Team (team di sviluppo del remake) e agli attori protagonisti.

Return to Silent Hill

Chiusa la lunga parentesi sul remake del secondo episodio, è tempo di un nuovo sguardo a Return to Silent Hill, il film che vuole riportarci all'interno della saga, firmato da Christophe Gans.

Il regista sottolinea il suo amore per le precedenti uscite e il fatto che anche questo film sia realizzato da persone che amano la saga. «Tutte le creature saranno interpretate da ballerini o acrobati» sottolinea il regista, in riferimento a cosa ha ereditato dal primo film, poiché ritiene che questi artisti siano in grado di replicare movimenti molto inquietanti in modo credibile.

Ha anche speso parole al miele per Akira Yamaoka, il maestro capace di dare un tocco musicale unico alla saga di Silent Hill.

«È come adattare un grande libro», aggiunge il regista, «devi dimostrare umiltà e rispetto durante il processo».

Purtroppo, ancora nessuna data per il lancio del film, che rimane atteso "presto".

Merchandise

Vengono mostrate alcune statuette, come quella dell'Inu o quella di Pyramid Head, che sicuramente faranno felici i fan e i collezionisti che vogliono arricchire la loro serie di gadget a tema Silent Hill.

C'è davvero di tutto, diciamo che Konami ha... riaperto bene gli occhi sul potenziale commerciale delle sue serie più amate, dato che potremo comprare perfino la giacca di James in edizione limitata, oltre ad alcune monete da collezione, o la Shadowbox per incorniciare ed esporre l'artwork di copertina del gioco.

Silent Hill: The Short Message

Piccolo segmento anche per il gioco già disponibile gratis su PS5, con la conduttrice che ci ricorda di giocarci (...) e che presenta poi una serie di statuette e gadget ispirati proprio a questo capitolo.

Con questo si è conclusa la Silent Hill Transmission, che insomma aveva un focus molto forte sul mostrare il gameplay esteso di Silent Hill 2, che trovate in embed in questa notizia.