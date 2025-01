Si torna a parlare di Oblivion Remake, sarà all'Xbox Developer Direct 2025?

Ogni tanto emergono dei nomi a dir poco fantascientifici per quanto riguarda le produzioni videoludiche in arrivo, e tra questi c'è Oblivion Remake che è tornato ad essere centrale nel chiacchiericcio.

Il possibile remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion è protagonista dei nuovi rumor che circolano con insistenza.

Windows Central riporta che il progetto, presumibilmente in sviluppo presso Virtuos, introdurrà miglioramenti significativi al gameplay e al sistema di combattimento, con modifiche ai sistemi di Stamina, Furtività, Tiro con l'Arco e Parata, per renderli meno frustranti. Inoltre, l’HUD sarà rivisitato per semplificare la comprensione delle informazioni di gioco.

Il gioco, che sarebbe realizzato con Unreal Engine 5, è stato al centro di speculazioni già lo scorso anno, quando un presunto ex-dipendente di Virtuos su Reddit aveva accennato al progetto, insieme al remake di Metal Gear Solid 3, che poi è diventato decisamente reale.

La speculazione è stata ulteriormente alimentata da una roadmap di Bethesda emersa durante le udienze FTC-Microsoft, che includeva versioni rimasterizzate di Oblivion e Fallout 3.

Lanciato originariamente nel 2006 su Xbox 360 e PC e successivamente su PlayStation 3 nel 2007, The Elder Scrolls 4: Oblivion è uno dei giochi più amati di Bethesda, con oltre 3,5 milioni di copie vendute entro il 2011 e numerosi premi all'attivo.

A questo punto è lecito pensare che Oblivion Remake arrivi su Xbox Series X|S, PC, e forse su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 a questo punto, visto che si è parlato di alcune esclusive Xbox in arrivo sulla prossima console Nintendo.

Aspettiamo di vedere se Oblivion Remake farà o meno capolino al prossimo Xbox Developer Direct 2025. Il prossimo livestream di Xbox inizierà alle 19 ora italiana di giovedì 23 gennaio. In programma ci sarà uno sguardo dettagliato su Doom: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e un misterioso quarto gioco da uno studio sconosciuto.