Metal Gear Solid Delta, Konami ha buone notizie per l'uscita

Il prossimo anno potrebbe davvero essere quello buono per poter finalmente mettere le mani su Metal Gear Solid Delta, l'ambizioso remake del terzo capitolo della saga ideata da Hideo Kojima.

Konami sta lavorando duramente per garantire un'esperienza che possa non solo attirare nuovi giocatori con un gameplay modernizzato, ma anche riuscire a conquistare i puristi della serie.

In un'intervista rilasciata a 4Gamer (via ComicBook), il producer e designer Noriaki Okamura ha infatti lasciato intendere che l'intenzione di Konami è quella di lanciare il remake Metal Gear Solid Delta nel corso del 2025 (potete già prenotarlo su Amazon, nel frattempo).

In ogni caso, Okamura ha anche voluto rassicurare i fan sul fatto che lo sviluppo sta procedendo nel migliore dei modi, ma anche che non verrà presa alcuna scorciatoia per garantirne l'uscita:

«La nostra priorità più alta è consegnare ai nostri fan un Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rifinito e di alta qualità».

In altre parole, Konami vuole assicurarsi che possa essere considerato un prodotto completo fin dal lancio, garantendo la migliore esperienza di gioco possibile.

Secondo il producer, lo sviluppo sta procedendo abbastanza bene da poter garantire un'uscita nel 2025, ma è chiaro che al momento questa finestra di lancio va presa con le dovute precauzioni: se dovessero emergere problemi durante lo sviluppo, potrebbe essere necessario prendersi un po' di tempo in più.

Insomma, salvo sorprese, forse l'attesa per Metal Gear Solid Delta sta per diventare molto più breve: vi terremo come sempre aggiornati qualora arrivassero ulteriori aggiornamenti e delucidazioni in merito.

Chissà che Konami non possa scegliere di renderlo disponibile il prossimo 17 novembre, giornata che celebrerebbe il 21esimo anniversario dall'uscita del gioco originale.

Ricordiamo che il producer aveva anche confermato che l'idea dietro Metal Gear Solid Delta è conquistare nuovi fan: a causa della lunga assenza dal mercato dopo l'ultimo capitolo, c'è una nuova generazione videoludica che ha pochissima familiarità con la serie.