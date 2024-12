Oblivion Remake è «reale» e potrebbe arrivare presto, secondo indiscrezioni

In attesa di saperne di più sul sesto capitolo di The Elder Scrolls, Bethesda sarebbe al lavoro per riportare in vita uno degli episodi più amati e ambiziosi dell'intera saga con un remake.

Stiamo ovviamente parlando di Oblivion, il capitolo ambientato nella provincia di Cyrodiil che ci ha visto impegnati nell'impedire che si aprisse un portale per un regno demoniaco.

Rilasciato ufficialmente su PC, Xbox 360 e PS3, oggi il titolo è di fatto giocabile solo in retrocompatibilità sulle nuove console (anche tramite Xbox Game Pass Ultimate, disponibile in sconto su Amazon), anche se ciò esclude inevitabilmente i giocatori PS5 e PS4.

La situazione potrebbe cambiare con l'arrivo di un remake o edizione rimasterizzata, trapelata per la prima volta lo scorso anno e che, secondo le indiscrezioni, sarebbe in lavorazione presso lo stesso studio di Metal Gear Solid Delta.

Da allora non abbiamo però avuto alcun aggiornamento ufficiale sul rifacimento di Oblivion, almeno fino a poche ore fa: il forum Reddit GamingLeaksAndRumors ha infatti segnalato gli ultimi commenti di EXtas1s, spesso rivelatosi affidabile e particolarmente vicino all'ambiente Xbox.

Secondo l'insider, Oblivion Remake sarebbe a tutti gli effetti «reale» e il suo sviluppo potrebbe essere stato addirittura quasi completato, al punto che potrebbe essere svelato già a partire dall'inizio del prossimo anno.

Diverse fonti hanno infatti iniziato a chiacchierare sulla possibilità di un nuovo evento Xbox in arrivo a gennaio 2025: tra i giochi protagonisti, secondo la teoria dell'insider, ci sarebbe proprio il remake di The Elder Scrolls IV.

Sebbene le sue indiscrezioni si siano spesso rivelate affidabili, dobbiamo ricordare come sempre che si tratta esclusivamente di voci di corridoio non confermate: per il momento, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Continueremo comunque a monitorare attentamente gli ultimi sviluppi: se dovessero arrivare conferme sull'esistenza di Oblivion Remake, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.