Microsoft terrà nuovamente un Xbox Developer Direct per dare il via al nuovo anno, con approfondimenti su una selezione ristretta di titoli in arrivo dagli Xbox Game Studios.

Il prossimo livestream di Xbox inizierà alle 18:00 ora del Regno Unito (le 13:00 Eastern o le 10:00 Pacifico) giovedì 23 gennaio, ovvero tra due settimane.

In programma ci sarà uno sguardo dettagliato a Doom: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e un misterioso quarto gioco.

