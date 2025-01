Le esclusive Xbox potrebbero arrivare su Nintendo Switch 2

Il 2025 dei videogiochi sarà un anno di grandi cambiamenti, a quanto pare, perché Nintendo Switch 2 potrebbe essere una di quelle console che ospiterà le esclusive Xbox.

Come riporta VGC, Microsoft sembra essere pronta a intensificare il supporto per tutte le console, con titoli come Flight Simulator 2024 e Halo: The Master Chief Collection (lo trovate su Amazon) che, secondo indiscrezioni, arriveranno su PlayStation 5 ma anche su Nintendo Switch 2.

L'informazione proviene dal podcaster NateTheHate, noto per aver riportato in passato notizie accurate su giochi non ancora annunciati, ed è fortemente in linea con quanto accaduto in ambito Xbox negli ultimi anni.

Nell'ultimo anno sono arrivati moltissimi giochi Xbox su altre piattaforme e, con l'arrivo di Switch 2, l'azienda di Redmond potrebbe lecitamente puntare anche sulla base installata dei fan Nintendo.

Negli ultimi anni abbiamo avuto una serie di porting di giochi per PlayStation e Nintendo Switch, tra cui Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded. Per non parlare di Indiana Jones e l'Antico Cerchio che fu addirittura già annunciato su PS5 prima del lancio del titolo in sé.

In questo senso c'è anche Xbox Series S che, nell'ottica di porting e multipiattaforma, pare possa dare un supporto anche dal punto di vista tecnico per rendere ancora più reale questa nuovo catalogo di giochi Xbox in arrivo su Nintendo Switch 2.

La discriminante sarà infatti unicamente quella tecnica, perché finora Nintendo Switch non ha potuto ovviamente garantire delle performance degne per sostenere i titoli di altre piattaforme.

Vedremo se questa possibilità verrà confermata nel momento in cui Nintendo Switch 2 sarà realtà perché, ricordiamo, non è ancora stata annunciata ufficialmente sebbene se ne parli da giorni.

È arrivato unicamente un commento da parte dell'azienda che, però, non ha fatto altro che alimentare i dubbi su Nintendo Switch 2 e l'hype per attenderla.