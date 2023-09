Sì, in Starfield c'è la freccia nel ginocchio

Starfield non poteva non citare il meme più epico di Skyrim e forse della storia dei videogiochi: la storia della freccia nel ginocchio.

In un'epoca in cui Skyrim (che potete trovare su Amazon) non poteva ancora contare sulla viralità estrema dell'epoca attuale, il titolo di Bethesda riuscì comunque a mandare nella leggenda un meme.

Advertisement

Il tutto involontariamente come accade sempre in questi casi, frutto della grande passione profusa dai giocatori dall'epoca del lancio fino ad oggi che lo hanno travolto con le mod più incredibili.

Tante frecce nel ginocchio sono state raccontate dall'ormai iconico avventuriero di Skyrim, in un mondo che diventa sempre più grande ad ogni occasione grazie alle mod. Mondo che, relativamente alla freccia di cui sopra, continua ad essere raccontato in altri giochi Bethesda.

Come in Starfield che, da quanto riporta IGN US, cita in almeno due occasione la freccia nel ginocchio®.

Il primo easter egg scovato è esattamente un esploratore spaziale che, come voi, una volta era un avventuriero ma non finisce l'iconica frase allo stesso modo:

Il secondo easter egg è molto più palese e riguarda una delle abilità che i giocatori possono ottenere, il cui simbolo nell'interfaccia di gioco è abbastanza evidente a cosa si riferisca:

È probabile che nei prossimi giorni usciranno altri riferimenti ad altrettanti videogiochi di Bethesda all'interno di Starfield, che non mancheremo di riportarvi nell'importantissima rassegna.

Titolo che da oggi è nelle mani dei giocatori che lo hanno preordinato con l'accesso anticipato, che stanno esplorando il suo universo. Pieno di, tra le altre cose, dei pianeti molto vuoti che però sono in questo stato per un motivo preciso.

Se non altro, stando al Metacritic, il gioco è stato almeno premiato in queste prime ore.

Se state già giocando probabilmente vi servirà qualche consiglio: qui trovate la nostra guida esaustiva in aggiornamento su Starfield.