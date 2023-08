Alla fine il punteggio Metacritic di Starfield è arrivato

A poche ore dal lancio, sono finalmente uscite le recensioni di Starfield, il che si traduce nella consueta media voto delle review su Metacritic.

L'ormai imminente titolo Bethesda, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), ha infatti ricevuto la più importante infornata di giudizi a livello internazionale.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato a chiare lettere che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il punteggio di Starfield su Metacritic è - al momento in cui scriviamo - di 88 su PC (con 50 recensioni disponibili) e 87 su Xbox (con 51 recensioni). Vale la pena ricordare che le due versioni del gioco sono piuttosto simili.

È probabile che i punteggi cambino lievemente nei prossimi giorni, ossia quando altre recensioni verranno pubblicate diventando di dominio pubblico.

Per quanto riguarda il punteggio di Opencritic, il gioco è attualmente di 87, ma vale la pena notare che il sito non divide i punteggi delle recensioni in base alla piattaforma.

Ad ogni modo, speriamo che non siano gli hater a rovinare il cosiddetto User Score, visto che in molti avrebbero già pianificato di attuare lo spregevole review bombing ai danni del gioco.

Ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero che Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dalla giornata di domani, 1 settembre, sebbene ciò starebbe preoccupando alcuni fan.

Ad ogni modo, il gioco si starebbe già rivelando un successo, visto che la classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti mostra che Starfield occupa attualmente il primo posto, battendo Baldur's Gate 3.