I pianeti di Starfield sono vuoti per scelta: «non è Disney World»

Starfield è arrivato e, dopo l'accesso a stampa e content creator, da oggi i giocatori che hanno preordinato il titolo possono iniziare a giocarci. L'esplorazione spaziale di Bethesda ha ovviamente i suoi pro e contro, e tra questi c'è anche la vuotezza di alcuni pianeti.

Un aspetto che abbiamo segnalato anche nella nostra recensione, in cui abbiamo specificato che l'aspetto della «esplorazione libera dei pianeti è più uno slogan di marketing che un aspetto ludico godibile fanno parzialmente da contrappeso alla seducente bellezza del resto, rendendo Starfield un gioco molto perfettibile e irresistibile insieme, pieno di spigoli non smussati e non più smussabili.»

In queste ore gli sviluppatori di Starfield stanno ovviamente commentando il lancio ed il relativo impatto. Tra questi c'è Ashley Cheng, managing director di Bethesda, che ha spiegato che la vuotezza dei pianeti non è un difetto ma una precisa volontà.

Come riporta Gamespot, l'idea di creare pianeti più sterili nasce dalla volontà di camminare su una linea sottile tra divertimento e autenticità. Non tutti i pianeti «dovrebbero essere Disney World», ha detto Cheng al New York Times.

Inoltre, la sviluppatrice di Bethesda approfondisce il concetto spiegando quelle che sono le sensazioni che i giocatori dovrebbero avere in questi ambienti sterili:

«Il punto della vastità dello spazio è che dovresti sentirti piccolo. Dovrebbe sembrare travolgente. [...] Tutti temono che i pianeti vuoti diventino noiosi. Ma quando gli astronauti andarono sulla Luna, non c'era niente. Di certo non si annoiavano.»

La motivazione è assolutamente sensata, e la speranza è che almeno alcuni giocatori possano capire la volontà di Bethesda e farsi una propria idea su questi ambienti.

Se non altro, stando al Metacritic, il gioco è stato almeno premiato in queste prime ore.

Starfield è disponibile anche in versione fisica, disponibile dal 6 settembre, e potete ancora acquistarla su Amazon per riceverla puntualmente al day one.

Se state già giocando, invece, probabilmente vi servirà qualche consiglio: qui trovate la nostra guida esaustiva in aggiornamento su Starfield.