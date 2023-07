Skyrim ora ha i dinosauri, finalmente

Skyrim è uno di quei titoli che i fan non sembrano voler mollare, inclusa la community di modder.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) ha infatti dalla sua un numero di mod realmente sorprendente

Dopo che qualcuno ha deciso di rendere l'interfaccia utente di Skyrim un po' più simile a Dark Souls, c'è chi ha deciso di fare un'aggiunta altrettanto gradita.

Come riportato anche da DSOGaming, il modder "Birbwalker21" ha rilasciato una nuova mod per The Elder Scrolls V: Skyrim che porta con sé alcuni dinosauri.

Si tratta di una mod imperdibile per tutti i fan delle creature preistoriche e di Skyrim e ne consigliamo vivamente il download (da qui, gratuitamente). Poco sotto, inoltre, trovate un video abbastanza esplicativo.

Negli ultimi anni, Birbwalker21 ha lavorato alla serie di contenuti "giurassici" per Skyrim e Skyrim Special Edition.

Queste mod hanno aggiunto i dinosauri al gioco di ruolo di Bethesda, dai tirannosauri, passando per gli spinosauri, i ceratopsidi e i dimorfodonti.

Fortunatamente, però, il modder è tornato aggiungendo al gioco tre tipi di raptor. Si tratta dei raptor della foresta, delle Alpi e delle pianure. E sì, i giocatori potranno cacciare liberamente questi dinosauri.

Insomma, non sarà di certo il nuovo Dino Crisis, ma questa mod sarà sicuramente molto gradita agli amanti delle creature che hanno dominato la Terra 65 milioni di anni fa.

Chissà se anche The Elder Scrolls VI includerà i sauri al day-one, cosa poco probabile (ma non si sa mai). Nell'attesa di scoprirlo, Fabled Forests è una nuova e sorprendente mod di Skyrim che offre foreste lussureggianti senza sacrificare chissà quanti fotogrammi al secondo.

Ma non solo: un utente Reddit si è accorto di un trucchetto legato alle serrature di Skyrim che a molti giocatori potrebbe essere sfuggito.