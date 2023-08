Skyrim riceve un'espansione dei fan per chi ama le città

Skyrim è uno di quei giochi che continuano a ricevere nuovi contenuti, in primis quelli creati dalla community.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) ha infatti dalla sua una comunità di modder appassionata e creativa.

Advertisement

Del resto solo pochi mesi fa qualcun ha lavorato a una serie di contenuti "giurassici" per Skyrim Special Edition, includendo nel gioco i dinosauri.

Senza contare che è in arrivo un super contenuto scaricabile che includerà una nuova storia giocabile: stiamo parlando di Apotheosis.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "DominicGraham1994" ha rilasciato una nuova espansione cittadina per Skyrim Special Edition che sembra assolutamente stupefacente, almeno per gli standard del gioco.

Questa espansione permette di esplorare la grandezza di Alestara: i giocatori possono ammirare le sue grandiose architetture, i mercati, i giardini e i quartieri, ognuno con la sua atmosfera unica.

Si tratta di una delle migliori mod cittadine che abbiamo visto, con uno stile artistico straordinario. Per questo motivo, consigliamo vivamente di scaricarla da qui.

DominicGraham1994 mira a trasformare il tutto in un'espansione vera e a propria delle dimensioni di un DLC, con missioni e nuovi PNG, oltre a gilde e molto altro.

Inoltre, sono previsti alloggi per i giocatori, nuove meccaniche di gioco (come le battaglie nell'arena e la ricerca nella biblioteca) ed eventi cittadini.

DominicGraham1994 spera di ottenere il supporto della comunità di giocatori per l'aggiunta di missioni, armature, PNG, voci personalizzate, compressione di texture, modelli e LODS.

Ad ogni modo, non è la prima volta che Skyrim riceve contenuti di questa portata: Song of the Sea è infatti una "mod in progress" creata da Adam Lampman.

Ma non è tutto: ricorderete anche la sorprendente The Forgotten City, espansione dei fan ambientata nell'Antica Roma e basato sempre sul motore base di Skyrim.