Senza Dark Souls 2 forse non avremmo mai avuto Elden Ring

Il director di Elden Ring ritiene che Dark Souls 2 abbia giovato all'intera serie di titoli From.

L'annuncio del nuovo DLC Shadow of the Endtree (il gioco base lo trovate a prezzo basso su Amazon) ha infatti riportato in auge il tema.

Advertisement

Il trailer mostrato pochi giorni fa ha infatti fatto risvegliare l'interesse dei fan, pronti a tornare nell'Interregno.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, parlando con IIGN US in una nuova intervista, Hidetaka Miyazaki ha speso due parole anche sul "vecchio" Dark Souls 2.

Le opinioni sul gioco variano molto a seconda di chi lo ha provato: alcuni lo definiscono il peggior Dark Souls fino ad oggi, mentre altri lo lodano come la pecora nera del franchise, con il suo gameplay aperto e l'esplorazione guidata dal giocatore.

«Per quanto riguarda Dark Souls 2, personalmente ritengo che sia stato un progetto davvero grandioso per noi e credo che senza di esso non avremmo avuto molte delle connessioni e delle idee che hanno portato avanti il resto della serie», ha dichiarato Miyazaki.

Il director si è anche detto d'accordo con la convinzione che Dark Souls 2 sia il gioco più simile a Elden Ring.

Dark Souls 2 è anche l'unica volta che Miyazaki non ha diretto personalmente un gioco "SoulsBorne", termine che tra l'altro From non ama un granché usare.

Questo onore è andato a Tomohiro Shibuya e Yui Tanimura, che hanno co-diretto il gioco mentre Miyazaki ha assunto un ruolo di supervisione.

Tanimura avrebbe poi co-diretto Elden Ring e contribuito alla realizzazione di Armored Core 6: Fires of Rubicon, mentre Shibuya ha lasciato FromSoftware per dirigere la serie Earth Defense Force.

Miyazaki ritiene che il fatto che Dark Souls 2 abbia avuto registi diversi abbia in definitiva giovato al gioco. «Siamo stati in grado di avere un impulso diverso, di avere idee diverse e di creare connessioni diverse che altrimenti non avremmo potuto avere. Non c'è davvero modo di dire come o se la serie sarebbe continuata nel modo in cui è continuata senza Dark Souls 2».

«Penso che sia molto probabile che vedremo nuovi director in futuro. E credo che, in tal caso, mi piacerebbe abbandonare il ruolo di supervisore e lasciare loro la piena direzione e il pieno controllo di questi progetti. Credo che questo sia il modo migliore e più semplice per farli crescere in quell'ambiente e con quei nuovi progetti», ha aggiunto Miyazaki.

Restando in tema, i fan hanno scoperto un accenno proprio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.