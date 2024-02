Shadow of the Erdtree include un riferimento a Dark Souls 2

FromSoftware ha da poco mostrato il prossimo Shadow of the Erdtree di Elden Ring, ossia il nuovo DLC della storia che promette faville.

Il soulslike in questione (che trovate a prezzo interessante ) sembra infatti destinato a tornare in auge.

Il trailer mostrato ieri ha infatti fatto letteralmente drizzare le antenne dei fan, pronti a tornare nell'Interregno.

Ora, come riportato anche da GameRant, FromSoftware avrebbe incluso un Easter Egg di Dark Souls 2 proprio nel video gamplay di Shadow of the Erdtree.

I fan hanno difatti scoperto un accenno a Dark Souls 2 nel trailer del DLC, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.

Intorno al minuto 1:55, il trailer di Shadow of the Erdtree mostra una meccanica completamente nuova: un vero e proprio combattimento corpo a corpo.

Sebbene in Elden Ring siano presenti diverse armi da impatto, come il Caestus, queste non sono in grado di avvicinarsi a ciò che ci veniva offerto in Dark Souls 2.

Tuttavia, nel trailer, i giocatori hanno notato un'animazione di dropkick, che molto probabilmente sarà sotto forma di Ashes of War.

Il dropkick è uno degli attacchi più popolari in Dark Souls 2, che può essere eseguito con il Bone Fist nel DLC Crown of the Ivory King.

Sembra che FromSoftware abbia quindi prestato attenzione alle richieste della community e abbia deciso di riportare in auge l'attacco dropkick.

Del resto, ci aspettano sfide impegnative in Elden Ring: Shadow of the Erdtree: Hidetaka Miyazaki ha infatti da poco confermato che i boss saranno allo stesso livello di Malenia (ci sarà quindi da piangere).

L'espansione uscirà il 21 giugno 2024 e promette di essere davvero enorme. Solo allora sapremo come e in che modo tutto ciò avrà ripercussioni sul gioco.

Potete in ogni caso scoprire di più sul gioco originale dando un'occhiata anche alla nostra video recensione.