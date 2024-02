Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha una data di uscita!

Durante la serata di ieri, a sorpresa, FromSoftware ha annunciato l'arrivo del video che svela Shadow of Erdtree, l'atteso DLC di Elden Ring.

Il souls in questione (che trovate a prezzo interessante ) riceverà a breve un contenuto scaricabile davvero molto atteso dai fan.

Sono settimane infatti che i fan ipotizzano ardentemente che Shadow of the Erdtree si sarebbe fatto vedere a breve, e così è stato.

Difatti, come anticipato nelle scorse ore, è il momento di vedere il nuovo DLC in azione, con tanto di nuovo trailer gameplay e data di uscita, oltre a una doppia sorpresa realmente gradita per ogni collezionista che si rispetti.

L'espansione Shadow of the Erdtree presenta una storia completamente nuova ambientata nella Terra dell'Ombra e impregnata di mistero, dungeon e nuovi nemici, armi ed equipaggiamenti.

Due nuove edizioni di Elden Ring - una versione "SOTE Edition" e un'edizione da collezione "SOTE Deluxe Edition" - saranno infatti lanciate il 21 giugno, in contemporanea con l'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree.

Da quello che è possibile leggere su PS Store, 39,99 dollari è il prezzo del DLC singolo, mentre la versione premium bundle 49,99 euro.

Le due nuove versioni sopra citate includeranno a quanto pare entrambe il DLC Shadow of the Erdtree. La prima "SOTE Edition" costerà 79.99 dollari, mentre la "SOTE Deluxe Edition" a 99,99 dollari. Insomma, pochi mesi e potremo finalmente tornare nell'Interregno.

Una nuova collector's edition fisica (i preordini qui) sarà invece disponibile al prezzo di 249,99 euro e includerà:

Elden Ring Shadow of the Erdtree (gioco base non incluso)

Statuetta di Mesmer l'Impalatore (46 cm)

Copertina rigida esclusiva artbook (inglese)

Colonna sonora digitale

Non ci resta che sperare quanto e come Shadow of the Erdtree riuscirà a dare qualcosa di nuovo alla formula del gioco base.

Insignito di numerosi premi (tra cui il prestigioso GOTY ai The Game Awards) il gioco diretto da Hidetaka Miyazaki ha avuto un grande successo di critica: potete saperne di più dando un'occhiata anche alla nostra video recensione.

