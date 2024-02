FromSoftware non ama la parola "Souls" per descrivere i suoi giochi

Il director di Elden Ring e capo dello studio FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha commentato i moniker "Souls series" e "SoulsBorne" per i giochi dello sviluppatore.

L'annuncio del nuovo DLC dedicato all'ultimo fantasy di From (che trovate a prezzo basso su Amazon) ha infatti riportato in auge il filone.

Del resto, il momento sembra parecchio redditizio per il genere dei cosiddetti soulslike, tanto che alcuni si contendono la medesima data di uscita.

Come riportato da Matt Kim, redattore di IGN US, nel tweet che segue (via GamesRadar) Miyazaki rivela che gli sviluppatori di FromSoftware non amano chiamare i loro giochi "Souls".

Questo è solo uno dei soprannomi che il pubblico ha affibbiato ai giochi dello studio: un altro è "SoulsBorne", probabilmente il più usato dei due.

Miyazaki sa che FromSoftware ha una certa reputazione che permea tutti i suoi giochi.

«Non ci piace chiamarli "Souls", ma credo che stiamo parlando della stessa cosa quando ci riferiamo a quei giochi d'azione in terza persona di stampo dark fantasy con una maggiore attenzione al combattimento in mischia e al senso di realizzazione», ha detto Miyazaki.

Miyazaki non ha in ogni caso detto esplicitamente che lui e il resto di FromSoftware non sono fan dei termini "Souls" o "SoulsBorne".

Sembra piuttosto che la citazione sia generalmente rivolta al modo in cui gli sviluppatori interni si approcciano ai loro giochi, se vogliono attribuire etichette al loro catalogo, piuttosto che andare contro la loro community.

Per quanto riguarda il DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree uscirà tra pochi mesi, ossia il 21 giugno.

C'è molta attesa nella comunità di FromSoftware per l'espansione, non solo perché si dice che sia la più grande espansione di sempre (e con tanti boss davvero coriacei) da parte dello sviluppatore giapponese, ma anche per la propensione dello sviluppatore a rilasciare eccellenti pacchetti di contenuti scaricabili.