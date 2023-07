Se mai ci sarà un film di Metroid dovrà essere per forza così

I film sui videogiochi sono chiaramente il nuovo trend dell’industria e, tra i tanti nomi in divenire, c’è anche quello di Metroid che si prepara ad arrivare sul grande schermo.

Le vicende di Samus Aran, che sono tornate di recente anche con una ottima remastered per Nintendo Switch che trovate su Amazon, si potrebbero prestare perfettamente per un film, per altro.

Di un film di Metroid si è parlato da tantissimo tempo, e ad un certo punto si era offerta volontaria anche Brie Larson per interpretare la cacciatrice di taglie di Nintendo.

Ma non ci sono mai state informazioni reali o presunte di alcun tipo, a parte altre candidature per l’eventuale film che sono arrivate nel tempo, anche da parte dei registi.

Il desiderio di vedere Samus Aran sul grande schermo è in generale tantissimo, a prescindere da cosa voglia fare concretamente Hollywood con Metroid.

Al punto che moltissimi artisti hanno immaginato, nel tempo, come potrebbe essere reso il videogioco di Nintendo sul grande schermo. Un recente lavoro apparso in rete, però, ci ha convinto moltissimo.

Juan Hernández (lo trovate su Artstation) è un character artist e visual development artist che ha immaginato Samus Aran e il suo mondo con un 3D davvero strepitoso.

Guardate qui:

L’ispirazione più evidente è ovviamente quella del design tipico dei film Pixar, ma non si può dire che in questo modo Metroid non faccia effetto.

Visto anche il successo del film di Super Mario, che nel frattempo è lentamente arrivato nella top 20 del cinema di sempre, uno stile grafico del genere potrebbe davvero funzionare.

Aspettando il film di Metroid, e l’eventuale trilogia cinematografica di Super Mario che potrebbe nascere nei prossimi anni, prossimamente arriverà anche Dumb Money, il film che racconterà il caso di GameStop-Wall Street che di recente ha mostrato il suo primo trailer e sembra molto interessante.