Metroid, un regista si candida per il film

Nintendo dovrebbe utilizzare in modo più cross-mediale le sue proprietà intellettuali più famose, dopo il successo di Super Mario sul grande schermo.

Tra i nomi più quotati troviamo Zelda (che trovate anche su Amazon) e magari anche Metroid, tra gli altri, che male non sarebbe in film a lui dedicato.

Con i suoi 500 milioni di dollari incassati in meno di due settimane Super Mario Bros. - Il Film è il lungometraggio videoludico più di successo di sempre, quindi è scontato che la Grande N voglia sfruttare altre sue IP.

Così, dopo che l’attrice Brie Larson sogna un live action dedicato a Metroid, in cui lei possa vestire i panni di Samus, un regista ha deciso di farsi avanti.

Neill Blomkamp, il regista di film come District 9, Elysium I Humandroid, ha detto che gli piacerebbe dirigere un adattamento di Metroid.

Su Twitter, con un secco e deciso "sì", il cineasta ha lasciato intendere che gli piacerebbe dirigere un eventuale film dedicato alle avventure di Samus.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo, Nintendo non si è ancora pronunciata circa la possibilità di vedere un giorno, al cinema, un film su Metroid. La speranza, in ogni caso, è l'ultima a morire.

Blomkamp, tra le altre cose, si è di recente occupato della regia del film di Gran Turismo, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 20 settembre (avete visto l'adrenalinico full trailer?).

Il film di Super Mario darà il via a un Nintendo Cinematic Universe sulla falsariga di quello Marvel? Ai fan l'idea piace, ma non troppo.

Senza contare che una delle canzoni presenti nel film, proprio quella di Bowser/Jack Black, potrebbe anche vincere un premio Oscar.

Infine, il nuovo film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile MCU che anticiperebbe il sequel.