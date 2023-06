Super Mario Bros. Il Film sarà una trilogia, secondo Bowser

Dopo il successo ottenuto dal primo film di Super Mario Bros, il celebre idraulico di casa Nintendo può ormai essere considerato uno dei volti più iconici del cinema che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe restare a lungo nelle sale di tutto il mondo.

L'adattamento animato di Super Mario Bros (potete prenotare il Blu-ray 4K su Amazon) potrebbe infatti diventare una vera e propria saga cinematografica, come suggerito anche da uno dei doppiatori di Bowser nelle scorse ore.

Un reveal forse non così inaspettato, se consideriamo che Super Mario Bros. Il Film è entrato addirittura nella top 20 dei migliori lungometraggi di sempre, ma pur sempre curioso considerando che da Nintendo e Illumination non è ancora arrivata alcuna conferma in merito.

GoNintendo segnala infatti un'interessante intervista del doppiatore Jérémie Covillault, voce di Bowser nell'edizione francese del film, sul canale YouTube Zycario: verso il minuto 4:40 del video, l'attore segnala ai fan che possono aspettarsi che Super Mario Bros. Il Film diventi una trilogia.

Una rivelazione sicuramente curiosa, considerando che non è mai stato annunciato che Super Mario Bros. sarebbe stato adattato in una trilogia cinematografica, ma che se confermata avrebbe rivelato che Nintendo e Illumination hanno ancora grandi piani per l'idraulico più famoso al mondo.

Non possiamo sapere con certezza se si trattava di una semplice suggestione o se effettivamente si è trattato di un annuncio arrivato per errore, ma la prospettiva di una trilogia animata appare molto affascinante, soprattutto considerando la qualità e il successo già ottenuti dal primo film. In attesa di commenti ufficiali, vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

In ogni caso, Nintendo ha già confermato di essere pronta a realizzare nuovi film, anche se non è chiaro se si tornerà già a parlare di nuove avventure nel Regno dei Funghi o se saranno presi in considerazione altri franchise.

Qualora venga scelta questa seconda ipotesi, il candidato più probabile sembrerebbe essere The Legend of Zelda, che ha già riscattato il consenso di Eiji Aonuma.