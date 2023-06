Dumb Money, il film sul caso GameStop-Wall Street mostra il suo cast stellare nel trailer

La storia di GameStop e Wall Street che ha dominato il dialogo globale nel 2021 è stato subito opzionato per un film, Dumb Money, che finalmente si svela nel primo trailer.

La catena specializzata in videogiochi, che negli anni ha dovuto gestire anche la rivalità con Amazon, è stata al centro di uno dei casi finanziari più incredibili degli ultimi anni.

Il caso delle cosiddette meme stock, ovvero le acquisizioni di azioni della società che hanno fatto impennare il valore dell'azienda in pochissimo tempo.

Una manovra intorno alla quale c'è una storia davvero da film, che è stato appunto annunciato a strettissimo giro con la chiusura della vicenda di Wall Street.

Dumb Money è basato su "The Antisocial Network", il libro di Ben Mezrich che racconta la storia di coloro che hanno fatto e perso fortuna dall'oggi al domani durante la breve compressione del mercato azionario di GameStop del 2021.

Sarà diretto da Craig Gillespie e sfoggia un cast di tutto rispetto, che include: Paul Dano, Nick Offerman, Seth Rogen, Sebastian Stan, Pete Davidson, Shailene Woodley, Dane DeHaan, Vincent D'Onofrio, Anthony Ramos, America Ferrera, Myha'la Herrold e Talia Ryder.

Attori che, finalmente, si mostrano nel primo trailer:

Nel film Keith Gill (interpretato da Paul Dano), è un ragazzo normale/personaggio del mondo dello streaming che scommette i suoi risparmi di una vita su un'intuizione di borsa che gli frutterà tantissimo.

Il film, secondo quanto riportato, racconterebbe una "classica storia di Davide contro Golia", offrendo un ritratto irriverente e feroce di come un gruppo di investitori dilettanti è riuscito ad affrontare Wall Street e aumentare il prezzo delle azioni di GameStop nel tentativo rocambolesco di salvarla.

Per altro questo è solo uno dei quattro film che furono annunciati sulla vicenda, mentre degli altri non si sa ancora molto.

Nel frattempo le cose per GameStop USA non vanno molto bene, visto che i guadagni sono in crollo e il CEO è stato licenziato.