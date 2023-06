Se Fable vi sembra "finto" gli sviluppatori ne sono felici

L'Xbox Games Showcase della Summer Game Fest 2023 ha dato una soddisfazione ai fan di Fable che finalmente hanno potuto assistere al ritorno del franchise dato per disperso per sempre.

E pensare che, prima dell'evento della Summer Game Fest 2023, la stessa Xbox aveva cercato di placare gli animi facendo intendere che Fable non sarebbe stato addirittura presentato.

Ma la presentazione del titolo c'è stata eccome, ed è stata una delle più belle sorprese dello showcase con un trailer davvero molto ispirato.

Un trailer che, per alcuni fan, è finto.

Come riporta PC GamesN, infatti, dopo la chiusura dell'Xbox Games Swhocase i giocatori hanno cominciato a chiedersi se quello che hanno visto fosse reale.

Fable si è effettivamente messo in mostra con una bella resa dal punto di vista tecnico, al punto da sembrare eccessivamente bella.

Il divertente e rocambolesco trailer non è stato accattivante solo per il suo ritmo ma anche perché, effettivamente, Fable sembra davvero next-gen.

I giocatori hanno espresso le loro perplessità con la community, e a rispondere c'è Lukas Koelz, lead lighting artist di Playground Games.

Lo sviluppatore, in realtà, è molto felice dal fatto che i giocatori credano che Fable non sia reale, come ha specificato di recente:

«Le persone che non credono che questo sia "reale" o che il gioco non assomiglierà a questo è uno dei migliori complimenti.»

C'è molta sicurezza nei meandri di Playground Games. Siamo stati spesso abituati a videogiochi che si mostrano in un modo e che poi, al day one, arrivano in maniera decisamente peggiore, e speriamo che non sia il caso di Fable.

Gioco che, per altro, è stato criticato in modo ben più sterile per via della sua protagonista.

Fable non è stato neanche l'unico annuncio dell'Xbox Games Showcase 2023: ecco tutto quello che dovreste recuperare.