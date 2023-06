No, Xbox non ha davvero "anticipato" Fable, c'è la smentita

Fable potrebbe essere uno dei prossimi protagonisti del nuovo evento Xbox, anche se proprio i responsabili di Xbox hanno cercato di smorzare l'entusiasmo.

La storica serie di Xbox, che trovate su Amazon, sta aspettando da moltissimo tempo un nuovo episodio che, per altro, è già stato annunciato in ogni caso.

Un recente teasing di Xbox ha lasciato intendere che proprio Fable sarebbe tornato al prossimo Xbox Games Showcase.

Ma i più prudenti hanno subito promosso un certo scetticismo, ed effettivamente non avevano tutti i torti.

Perché in queste ore Xbox ha cercato di smorzare l'entusiasmo riguardo il suddetto teasing, allontanando ogni ipotesi che sia effettivamente Fable.

Dopo aver lasciato intendere, in più di un occasione, che Fable sarebbe stato presente al prossimo Xbox Games Showcase, Aaron Greenberg sembra aver cambiato idea.

In un recente tweet di risposta ad un fan, Greenberg non ha confermato il collegamento di foto e video con Fable:

«Non ho anticipato nulla, preferisco che i nostri fan siano sorpresi quando guarderanno dal vivo [l'Xbox Games Showcase]. Ma mi sembra che in questo momento se starnutisco qualcuno dirà, gioco X confermato! Vi amo tutti e amo la vostra passione, continuate così dato che ci manca circa una settimana!»

Mentre in questo caso, Greenberg stava solo rispondendo al suo selfie che sembrava suggerire novità sul titolo, effettivamente ha ragione quando dice che non ha realmente "anticipato nulla". Parole da responsabile della comunicazione, ovviamente.

Ovviamente i dettagli che sono emersi dal teaser in questione non possono che far pensare a Fable, ma a questo punto non ci resta che aspettare l'evento Xbox per porre fine a questo tira e molla.

Che, nel caso non abbiate consultato la nostra guida completa alla Summer Game Fest 2023, è davvero vicino.

Le sorprese potrebbero effettivamente non mancare in ogni caso, visto che di recente è addirittura emerso il nome di Wolfenstein.