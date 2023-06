Il trailer di Fable attaccato per la protagonista "poco attraente"

Fable è stato uno uno dei primi protagonisti del nuovo evento Xbox, andando così a ufficializzare il ritorno della serie fantasy.

Il franchise sta aspettando da moltissimo tempo un nuovo episodio, annunciato da diversi anni ma che ora sta per diventare realtà.

Se già un recente teaser di Xbox aveva lasciato intendere che Fable sarebbe tornato all'Xbox Games Showcase, così è stato.

Il trailer mostra il gioco in movimento, rigorosamente con grafica in-game, sebbene a quanto pare c'è qualcuno che ha avuto da ridire circa l'aspetto della protagonista.

Come riportato anche da GamingBible, poco dopo il debutto del trailer, un utente di Twitter ha dichiarato: «Continua il trend dei personaggi femminili stranamente poco attraenti nei videogiochi, perché la bellezza è oggettiva. Questo è ciò che accade quando ci si consulta con le femministe intersezionali più sveglie. Alzo gli occhi al cielo».

Un altro ha aggiunto: «So che siete tutti eccitati per il prossimo Fable... ma lei è brutta».

Non è certo la prima volta che alcuni troll e leoni da tastiera scelgono di "attaccare" un personaggio femminile dei videogiochi: Aloy di Horizon e Abby di The Last of Us Part II sono state entrambe prese di mira dai disagiati del web negli ultimi anni.

Sempre questa settimana, anche Star Wars Outlaws è stato attaccato da chi era contrariato per il fatto che il gioco avesse una protagonista di sesso femminile (come se ciò fosse un problema).

Forse un giorno non dovremo più avere a che fare con queste sciocchezze nate sui social, ma per il momento non ci resta che fare spallucce e ignorare quanto più possibile questo tipo di utenti del web, condannando la loro stupidità senza se e senza ma.

Lasciando da parte queste cose, Playground Games aveva in ogni caso già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato».

La casa di Redmond ha infatti svelato più volte che gli sviluppatori del gioco non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.

La casa di Redmond ha infatti svelato più volte che gli sviluppatori del gioco non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.