Resistance sta per tornare su PS Plus, coi Trofei

PlayStation ha un gran numero di esclusive, anche se ci sono delle IP che negli anni sono state messe da parte: una di queste è Resistance.

Da The Last Of Us, passando per Horizon (trovate Forbidden West su Amazon), la softeca Sony è ricca di grandi serie, anche se alcune sono state ingiustamente adombrate.

Tempo fa vi abbiamo segnalato come i fan chiedono a gran voce anche il ritorno di Resistance, ma a quanto pare dovranno accontentarsi di un capitolo minore.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, il classico per PSP Resistance: Retribution sta per tornare e avrà i Trofei quando uscirà come parte della lineup di PS Plus Premium di febbraio 2024.

Lo ha confermato lo sviluppatore Bend Studio, rendendo lo sparatutto l'ultimo classico first-party Premium a supportare i trofei su PS4 e PS5.

Anche se Resistance: Retribution uscirà la prossima settimana, ossia martedì 20 febbraio, la lista dei Trofei del gioco non è ancora stata rivelata.

Gli elenchi vengono di solito raccolti dai server di Sony prima dell'uscita da siti come PSNProfiles, quindi terremo gli occhi aperti e voi lettori come sempre aggiornati.

Infine, sempre su X/Twitter, Bend Studio ha anche confermato che Resistance: Retribution supporterà il layout del controller PS3.

Insomma, si tratta di un buon modo per scoprire - o riscoprire - un piccolo classico del passato.

Ad ogni modo, ecco tutti i titoli che arriveranno su PlayStation Plus durante questo mese, e ci sono diversi big niente male.

La selezione verrà purtroppo accompagnata anche dai giochi che lasceranno i vari abbonamenti di PlayStation Plus sempre da febbraio 2024, e che vi abbiamo già reso noto solo pochi giorni fa.

