Gex e Tombi stanno per tornare su next-gen (sì, davvero)

Mentre continua a imperversare il dibattito sulla preservazione dei videogiochi, soprattutto dopo che un report ha sottolineato che l'87% dei giochi classici non "esiste" più, per una volta ci fa piacere segnalare che c'è chi sta lavorando a riportarli in vita sulle console next-gen: Limited Run Games ha infatti annunciato diversi ritorni importanti, tra i quali spiccano indubbiamente Gex Trilogy e il primo Tomba (o Tombi, come era noto in Europa).

Il publisher è ormai noto tra i fan per la sua tiratura limitata di copie fisiche per alcuni videogiochi, oltre ai suoi sforzi per riproporre alcune piccole perle del passato videoludico.

In occasione dell'evento LRG3 2023, la compagnia ha annunciato diverse collaborazioni importanti, come il ritorno del celebre horror Clock Tower e la realizzazione di un nuovo capitolo di Shantae, per il momento solo per Game Boy Advance (sì, avete capito bene).

Ma i fan più nostalgici sono rimasti altrettanto sorpresi dall'annuncio di Gex Trilogy, un'edizione rimasterizzata ricreata con il Carbon Engine dell'intera trilogia del geco antropomorfo: per chi non li ricordasse, si tratta di platform collectathon con diverse citazioni alla cultura pop, principalmente legate a tv e film americani.

Un ritorno che farà felici soprattutto i giocatori di una volta e che arriva, curiosamente, proprio pochi giorni dopo le dichiarazioni sulla difficoltà di rinnovare un altro grande collectathon: parliamo ovviamente di Banjo & Kazooie.

Altrettanto interessante è anche il reveal di Tomba, altra rimasterizzazione del grande classico PS1 e anch'esso ricreato con Carbon Engine: Limited Run Games ha anche svelato una collaborazione con il creatore Tokuro Fujiwara e il compositore Fujita Harumi, che permetterà di godersi una nuova colonna sonora.

Gex Trilogy e Tombi sono previsti su Switch, PS5, PS4, e PC tramite Steam, ma solo la trilogia del geco sbarcherà anche su Xbox Series X|S. Per il momento non sono state annunciate date d'uscita ufficiali, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

In ogni caso, non possiamo che essere felici ogni volta che un publisher decide di rendere acquistabile un videogioco del passato, anche se magari non si trattava dell'IP di maggior successo al mondo: abbiamo discusso del problema della preservazione videoludica anche in un nostro speciale dedicato.

