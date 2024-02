Il catalogo giochi gratis di febbraio di PlayStation Plus ne ha un po' per tutti

PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di febbraio 2024 e, come sempre, c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Tra le novità inserite nel catalogo dei due tier più alti, annunciate poche ore fa dal blog ufficiale PlayStation, troviamo una grande varietà di vidogiochi che spaziano da titoli AAA verso progetti meno imponenti, così come i soliti videogiochi del passato che faranno felici i fan PlayStation.

Ed ecco i videogiochi che entrano nel catalogo giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2024:

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

E non mancano neanche i giochi classici, ovviamente, sempre disponibili per gli abbonati a PlayStation Premium:

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Tutti questi titoli sono giocabili gratis a partire dal 20 febbraio prossimo, ovviamente per gli abbonati a PlayStation Plus.

Una selezione ottima anche nell'ottica dei giochi che lasceranno i vari abbonamenti di PlayStation Plus da febbraio 2024, che vi abbiamo già accennato.

La quale si aggiunge anche ai "normali" giochi gratis del mese, disponibili anche per i livelli più bassi del tier di PlayStation Plus.

Se non l'avete fatto, e siete abbonati al servizio di PlayStation, correte a scaricare i giochi gratis di febbraio 2024 per gli abbonati PlayStation Plus, tra i quali c'è incluso anche un nuovo titolo al day-one in uscita sulle piattaforme Sony.