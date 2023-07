Resistance, i fan chiedono a Insomniac il suo ritorno

PlayStation ha un gran numero di esclusive dalla sua, sebbene vi sono delle IP che negli anni sono state messe da parte: una di queste è quella di Resistance.

PS5 non manca infatti di giochi esclusivi, anzi, da The Last Of Us, passando per Horizon (trovate Forbidden West su Amazon) e molti altri.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato come i fan chiedono a gran voce anche il ritorno di Jak & Daxter, tanto per dirne uno.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan sperano che un'altra esclusiva venga aggiunta alla lista dei ritorni eccelenti, ovvero la serie di Resistance, che è in ritardo da tempo per un sequel o un reboot.

Sviluppata da Insomniac Games, nota principalmente per Marvel’s Spider-Man e la saga di Ratchet & Clank, Resistance era una serie di sparatutto in prima persona esclusiva per le console PlayStation.

I giochi catapultavano i giocatori in una guerra tra britannici/americani e una razza aliena ostile chiamata Chimera, poco dopo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Tutti i giochi della serie sono stati ben accolti dai fan e dalla critica, tuttavia non è uscito un nuovo gioco dal 2012, con il lancio del titolo spin-off Resistance: Burning Skies.

Dopo molti anni, alcuni fan continuano a sperare in una rinascita del franchise, e recentemente hanno discusso dell'idea sul web.

L'utente Reddit KylerRamos ha voluto suscitare l'interesse delle persone per la continuazione della serie, creando un thread in cui chiede: «Qualcuno vorrebbe vedere Insomniac o un altro sviluppatore tentare nuovamente con un nuovo Resistance per PS5?»

La domanda ha visto molti fan della serie sperare in un sequel, un reboot o un remake come esclusiva PlayStation 5.

«Giocherei qualsiasi cosa, da una remaster a un remake, se lo mettessero su PS5. Amavo la serie di Resistance», scrive un utente. «Sì. Era una buona serie con alcune idee brillanti.»

Al momento, Insomniac Games sembra concentrarsi su Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, ma questo non vuol dire che non torneranno a prendere in considerazione alcune delle loro serie passate in futuro.

Parlando di altri ritorni eccellenti, avete letto che Gex e Tombi sono pronti a fare il loro debutto nella next-gen?