PlayStation Plus Extra e Premium, 10 giochi gratis dicono addio a febbraio

È finalmente arrivato uno dei momenti più temuti dai fan iscritti ai servizi in abbonamento: PlayStation Plus ha appena aggiornato il catalogo dedicato agli utenti iscritti a Extra e Premium, svelando ben 10 giochi gratis che ci diranno addio dal 20 febbraio.

Nella data scelta arriverà infatti il nuovo aggiornamento del catalogo di PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon), con conseguenti titoli che sono destinati a lasciarci.

A differenza del piano Essential, come i fan ben sapranno, Extra e Premium propongono un'aggiunta di titoli appositamente selezionati, ma che non resteranno disponibili per sempre: ogni mese si assiste infatti a un costante rinnovo del catalogo.

Come segnalato dal sempre beninformato PlayStation Game Size su X, nella lista aggiornata troveremo ben 10 titoli, alcuni dei quali sono decisamente di spessore: segnaliamo infatti l'addio tra gli altri di Tekken 7, presumibilmente in vista dell'imminente lancio dell'ottavo capitolo, ma anche Resident Evil 7.

Di seguito troverete la lista completa con tutti i giochi gratis che stanno per lasciare il servizio in abbonamento in via definitiva dal prossimo mese:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis rimossi dal 20 febbraio

Ace Combat 7: Skies Unknown

Hue

I Am Setsuna

Lost Sphear

Lost Worlds: Beyond the Page

Oninaki

Resident Evil 7: Biohazard

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

Dopo il 20 febbraio non sarà dunque più possibile avviare questi giochi in via gratuita, a meno che non li abbiate già acquistati in passato o riscattati con eventuali distribuzioni su PS Plus Essential.

Nel caso di Resident Evil 7, occorre ricordarvi che se lo avevate riscattato ai tempi della PlayStation Plus Collection non avrete nulla da temere: continuerà a restare gratis nella vostra raccolta, almeno finché resterete abbonati al servizio.

In ogni caso, vi consigliamo vivamente di provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno annunciati i nuovi titoli disponibili sul catalogo.

Per il momento, possiamo anticiparvi che uno dei giochi disponibili su Plus Essential da febbraio sarà un nuovo ambizioso titolo multiplayer di Square Enix.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete già scaricare tutti i nuovi giochi gratis di gennaio, qualora non lo abbiate già fatto, inclusi gli omaggi disponibili su Essential.