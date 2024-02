Resident Evil, i fan vogliono una collection alla Tomb Raider

Resident Evil è un videogioco di culto per tantissimi motivi e, guardando indietro, è stato riproposto più volte nel corso delle varie generazioni.

Lasciando da parte i capitoli più moderni (come il remake del quarto capitolo che trovate su Amazon), i primi Resident Evil usciti sull'altrettanto iconica PS1 sono figlii degli anni '90 in tutto e per tutto.

Ora, specie dopo l'ottima compilation Tomb Raider I-III Remastered - che sta generando grande clamore - sembra proprio che i fan dei classici Resident Evil stiano provando una vera e propria sensazione di invidia.

Su ResetEra, infatti, un sondaggio chiede quali capitoli vorrebbero rivedere in eventuali compilation "nostalgiche".

A svettare troviamo infatti il desiderio di ricevere un remaster di Resident Evil 1-3, proprio come visto con le prime tre e storiche avventure di Lara uscite su PS1.

Anche sui social, infatti, i fan sembrano chiedere a gran voce a Capcom una collection dedicata agli storici survival horror a 32-bit.

Al momento in cui scriviamo, purtroppo, la Casa di Mega Man non sembra avere nei piani un progetto del genere.

Vero anche che dopo la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 e, appunto, Tomb Raider I-III Remastered, la speranza resta comunque alta. Incrociamo le dita.

Restando in tema, ricordiamo anche che il remake di Resident Evil 3 è disponibile in forma totalmente gratuita per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Ma non solo: se volevate recuperare il titolo di Capcom dello scorso anno, sappiate che Resident Evil 4 Gold Edition è disponibile a partire dal 9 febbraio.

Infine, il noto insider Dusk Golem ha rassicurato i fan di Resident Evil sulle intenzioni di Capcom, con tanti titoli della serie in sviluppo: leggete subito la notizia con tutte le informazioni che vi serve sapere.