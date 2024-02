Tomb Raider Remastered, i fan sono impazziti per il maggiordomo nel freezer

Tomb Raider I-III Remastered è arrivato, tanto che i fan storici si sono già lanciati nella "nuova" avventura di Lara Croft.

Lasciando da parte Shadow of the Tomb Raider i giocatori possono da ora riscoprire tre classici immortali.

Rivivere le avventure di Miss Lara è infatti un'occasione da non perdere per tutti i fan di vecchia data e non.

Ora, mentre da poco è stato svelato anche l'aspetto che avrà l'archeologa nei prossimi capitoli della saga, in molti si sono riversati sui forum per discutere di un momento specifico di Tomb Raider 2, ossia quello che vede il maggiordomo nel freezer.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, la maggior parte dei fan voleva rivivere i vecchi ricordi, quando chiudevano il povero Winston in un congelatore.

Su Reddit, un utente ha scritto: «La trilogia di Tomb Raider vale la pena solo per questo», insieme a un video di Lara che inganna il maggiordomo e lo fa entrare in un gigantesco congelatore, prima di uscire dalla porta e chiuderla dietro di sé.

Se avete giocato ai giochi originali, probabilmente avrete anche voi compiuto questa azione iconica ai danni del povero maggiordomo.

I fan sono felicissimi di vedere che è ancora possibile farlo nel recente remaster: «Lo abbiamo fatto tutti. Chiunque sostenga il contrario è un bugiardo», si legge in un commento.

Inoltre, i fan più attenti possono notare che lo sfortunato maggiordomo si "congela" nella remaster, cosa che non era presente nel titolo originale per PS1.

Ricordiamo che Tomb Raider I-III Remastered è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC.

Sempre per quanto riguarda la serie di Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non solo: è apparsa online la lista dei trofei del prossimo Tomb Raider Remastered e, per qualche motivo, non è presente il Trofeo di Platino.