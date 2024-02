Un Resident Evil gratis, da ora, per gli abbonati a Game Pass

Xbox Game Pass si prepara alle novità di questo mese, visto che oggi è arrivato sul catalogo un big Capcom niente male.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) questo febbraio potrà infatti mettere mano a un gran numero di giochi.

Advertisement

I titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data, ve li abbiamo del resto resi noti solo pochi giorni fa su queste stesse pagine.

Oggi, 13 febbraio, è infatti il turno del remake di Resident Evil 3 targato Capcom, disponibile in forma totalmente gratuita per tutti gli abbonati a Game Pass (se volete saperne di più sul gioco, recuperate anche la nostra recensione).

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Jill Valentine è una delle poche superstiti delle atrocità che hanno sconvolto Raccoon City. Per fermarla, la Umbrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile: Nemesis! Include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind.

Ricordiamo che il gioco è il rifacimento dell'omonimo capitolo della serie uscito originariamente sulla prima PlayStation nel lontano 1999 e noto come Resident Evil 3: Nemesis.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che uno dei giochi gratis al day-one previsti per il mese di febbraio su Xbox Game Pass è stato rinviato a sorpresa: ora uscirà a marzo.